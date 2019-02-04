Nike抽起「令人聯想黑奴」別注版波鞋設計　遭共和黨地方政府撤建廠資助 (18:53)

現時美國國旗左上方有50顆小星，代表50州，Nike今次所使用的舊國旗版本只有13顆小星，象徵在獨立戰爭時期的北美13個殖民地。不少人視其為美國開國歷史的標誌，惟有關旗幟近年多次被白人至上主義組織3K黨使用，與象徵持續鼓吹種族分化的邦聯旗逐漸畫上等號。《華爾街日報》周一報道，於2016年觸發「跪國歌」風波、去年成為Nike代言人之一的前美式足球球星卡佩尼克（Colin Kaepernick）曾就此向Nike表示不滿，稱有關旗幟令人聯想到18至19世紀的黑奴時代。

Nike翌日發表聲明，承認有關設計「或無意中冒犯及貶低獨立日」，決定抽起這款別注版波鞋。Nike的決定引來多名共和黨員抨擊。其中亞利桑那州州長杜瑟（Doug Ducey）批評Nike「向政治正確及歷史修正主義低頭」，其後州政府證實將停止支援Nike在該州興建工廠，涉及近100萬美元（780萬港元）的資助。

（紐約時報）

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