美海豹隊員被控殺戰俘脫罪 (18:03)

40歲的海豹部隊特別行動主管加拉格爾，被控2017年派駐伊拉克北部大城市摩蘇爾時，將一名在空襲中負傷的17歲ISIS戰俘割喉致死，又企圖殺害兩名受傷平民，包括一名女學生及長者。審訊期間，多名海豹部隊隊員作證，至少兩人稱目擊加拉格爾刀刺該少年戰俘。不過上月案情出現轉折，目擊者之一的海軍上士斯科特（Corey Scott）向法庭表示，2017年5月他見到加拉格爾朝該名少年戰士脖子刺下去，但對方並未死去，斯科特聲稱基於人道考慮，用拇指蓋住少年的呼吸管，親眼看着他死去。檢方認為擁有起訴豁免權的斯科特是為了保護加拉格爾撒謊。

7人組成的陪審團周二裁定加拉格爾謀殺及兩項企圖謀殺罪名不成立，只在該少年戰俘屍首旁拍照罪成，由於該罪最高被判囚4個月，而加拉格爾已在審訊前被關押9個月，意味他在裁決後即重獲自由。這宗案件轟動一時，加拉格爾一直宣稱自己無辜，被美國保守派視為戰爭英雄，案件引起美國總統特朗普關注，《紐約時報》曾報道，特朗普有意特赦他。

（路透社/法新社）

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