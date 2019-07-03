德防長獲提名歐委會首名女主席 (09:28)

兩名女性獲提名領導歐盟高層職位。個性鮮明的馮德萊恩，有望成為首名女性擔任歐盟委員會主席。她在2017年慕尼黑安全會議上，曾對美國總統特朗普發表措辭嚴厲的講話，敦促美國珍視跨大西洋的關係，並提醒華府進行雙邊協商時不能「踩在伙伴頭上」，她未來會如何處理歐美等國際議題將受到關注。

拉加德對獲提名擔任歐央行行長表示深感榮幸，宣布暫時卸任IMF總裁職責。IMF宣布，由首席副執行總裁David Lipton署任總裁。

歐盟機構人選名單出爐後，歐洲理事會主席圖斯克重申，就英國脫歐上，他「絕對肯定」新一屆領導層不會改變主張和讓步妥協。

（中新社／法新社／中央社）

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