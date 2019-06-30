【朝鮮風雲．短片】特朗普金正恩會晤結束　同意重啟無核化談判 (20:48)

【17:20】韓國總統文在寅表示，今次特朗普與金正恩的會晤為推動朝鮮半島和平進程取得重大突破，他向特朗普果敢、獨特的解決問題方式致敬。

文在寅稱，原計劃只訪問韓國非軍事區的前沿哨所，但特朗普大膽提議邀請金正恩一聚，才有今日的歷史性會面。

【16:26】特朗普在會面結束後見記者，表示會面氣氛良好，形容今日是具歷史意義的一日。他又稱，美朝將會在數周內重啟無核化談判，期望未來雙方將達成結果，強調不會急於求成。

【16:08】會面於本港時間下午3時50分左右結束，特朗普及金正恩隨後踏出自由之家，並在兩韓分界線上傾談一輪。最後，金正恩返回朝鮮國土，特朗普向其揮手告別，第三次特金會結束。

【15:45】金正恩表示，周六（29日）下午才得知特朗普的會面提議，對此深感意外。他形容，美朝領袖在兩韓邊界握手意義重大，特朗普跨過邊界更意味美國希望了結歷史舊帳的意願，認為此次會面對日後對話將起積極作用。

【15:02】美國總統特朗普今午（30日）約2時45分與朝鮮領袖金正恩在板門店見面，特朗普跨過兩韓分界線，成為首名踏足朝鮮國土的美國在任總統。

特朗普、金正恩與韓國總統文在寅互相交談，其後進入韓方一側的自由之家。

特朗普稱，跨過兩韓分界線「是極大榮幸」，透露昨日（29日）才找金正恩，感謝金正恩短時間應約，「我們由第一天見面便互相喜歡，這是非常重要的」。

（路透社/美聯社/韓聯社/衛報）

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