稱大阪城天守閣裝升降機是大錯　安倍晉三挨轟 (13:39)

當時正值二十國集團（G20）大阪峰會，安倍晉三在大阪城附近舉辦的晚餐會上，向各與會領袖發表演說。安倍稱，歷史悠久的大阪城天守閣，雖然在明治維新年代被大火焚毀，但日本當局在90年前已參考歷史文獻將之重建，不過當時的日本政府犯下一個大錯誤，就是在天守閣內部安裝了升降機。

安倍此言一出，引起日本輿論不少批評，以《五體不滿足》知名的殘疾人作家乙武洋匡，在社交網站發帖，對安倍言論感到遺憾；亦有輿論指出，日本不少老人都難以走樓梯，安倍言論反映他不理解無障礙社會。安倍晉三暫時未有回應。

在古代名勝安裝電梯與否，近日已成為日本坊間討論焦點。同為歷史悠久的名古屋城天守閣，當地政府早前便以要符合歷史為由，拒絕安裝升降機，即使當地有殘疾人團體提交逾萬人聯署要求安裝，名古屋市長亦否決有關提案，並稱可透過其他科技實現無障礙社會。

（共同社）

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