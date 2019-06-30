【朝鮮風雲】特朗普今首訪兩韓非軍事區　將與金正恩短暫會晤 (14:00)

特朗普參觀非軍事區時批評傳媒對美朝峰會的報道，指傳媒不欣賞他在美朝關係上的成就，又說非軍事區一直「非常危險」，但去年第一次特金會後，所有危險已解除。

【12：26】特朗普與文在寅在會晤後一同見記者。文在寅表示，特朗普與金正恩今日將會在板門店短暫會晤。特朗普表示，對此非常期待。

【11：05】特朗普今晨在青瓦台總統府與韓國總統文在寅舉行會談。席間，文在寅稱會與特朗普一同前往非軍事區，讚揚特朗普的Twitter帖文是給予全世界人民希望，並表示若美朝領導人在朝鮮半島軍事分界線握手的話，將成為歷史性一刻。韓聯社引述消息稱，青瓦台已做好準備，應對美朝領導人在非軍事區會面以及三方會面的可能性。

【08：47】正在訪問韓國的美國總統特朗普，今晨（30日）在社交網站貼文，表示將會前往兩韓非軍事區參觀，是特朗普上任以來首次。

此前，華府公布的特朗普訪韓行程中，並沒有包括板門店，但上周有傳特朗普考慮前往這個非軍事區。特朗普在今晨帖文內，強調有關參觀行程是計劃已久（long planned）。

特朗普2017年訪問韓國期間，也曾計劃前往非軍事區參觀，但當時因大霧關係，未能成事。

特朗普昨（29日）忽然在Twitter發帖，邀請朝鮮最高領袖金正恩在兩韓邊境一聚。朝方迅速回應提議「有意思」，但暗示要美方發正式邀請。外界關注第三次「特金會」會否成事。

（路透社/韓聯社）

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