救援船載難民闖意大利港口　女船長被捕獲讚英雌 (20:52)

「海洋-監察3」隸屬德國人道組織「海洋監察」（Sea Watch），本月12日在利比亞海域救起53名非法移民後駛向意大利。意大利帶走其中11名最羸弱者，但表明不歡迎其餘人，只會在有國家承諾接收他們後才允救援船泊岸。雖然芬蘭、法國、德國、盧森堡和葡萄牙5國周五答應收容他們，但意大利遲遲未下達泊岸和登陸批文，雙方在海上對峙。

31歲德國籍船長拉克特（Carola Rackete）稱船上非法移民已無法忍受變相囚禁，擔心他們的心理狀况，又稱各方對船上的緊急狀態視而不見。周五（28日）晚上，「海洋-監察3」突破意大利海岸防衛隊船隻阻撓，成功停泊西西里島蘭佩杜薩港（Lampedusa）。拉克特因拒絕聽從軍方指示被捕，可被判監3年至10年。

拉克特的行為備受倡議人道對待難民的意大利反對派讚揚。她表示，自己是白人、是德國人，長於富裕國家，有好的護照，故覺得有道德責任去協助那些沒有同樣機會的人。

（法新社/路透社）

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