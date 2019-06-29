美孕婦與人爭執中槍胎兒亡　檢察部門擬告誤殺　開槍者獲不起訴 (18:59)

涉案28歲女子瓊斯（Marshae Jones）去年12月於普萊森特格羅夫（Pleasant Grove）一間商店外，與23歲女子杰米森（Ebony Jemison）因感情問題爭執，其間杰米森向地面開槍，流彈擊中瓊斯的腹部，令其5個月大胎兒死亡。當局一度控告杰米森誤殺，但大陪審團認為杰米森開槍屬「自衛」，決定不作起訴，反而瓊斯明知自己有身孕仍去掀起爭端，毫不退讓，其行動導致胎兒「成為案中唯一受害者」而死亡，應為此負責。

協助婦女接受合法墮胎服務的慈善機構The Yellowhammer Fund，行政總監雷耶斯（Amanda Reyes）發表聲明指出，瓊斯只因懷孕期間遭槍擊便被控誤殺，情况荒謬，再次顯明阿拉巴馬州認為孕婦的唯一責任就是生下健康嬰兒，任何可能損害生產的行動均被視為犯罪。瓊斯的代表律師稱，當局前所未見的做法不僅傷害了瓊斯，亦損害阿拉巴馬州的聲譽，將全力助其免受起訴。

地方檢察官華盛頓（Lynneice Washington）稱，當局正評估案件，尚未決定是否以誤殺罪起訴瓊斯，或是以較輕罪名起訴甚至不起訴。

（路透社/CNN）

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