【逃犯條例．短片】紐約中央車站150人默站　快閃聲援香港反修例 (15:09)

早前有網民發起衆籌，在海外知名報章刊登反對修訂《逃犯條例》的廣告。在美國時間周五（28日）晚上，約150人在紐約中央車站舉行快閃5分鐘集會，參與快閃的人手持刊登在美國《紐約時報》的反修例廣告，廣告上印有黑底白字「STAND WITH HONG KONG AT G20」。
發起快閃的組織是NY4HK（New Yorkers Supporting Hong Kong），該組織在2014年雨傘運動期間創立，旨在支持香港民主活動，現在的成員主要是定居在紐約的港人。紐約中央車站5分鐘默站行動大約在晚上7時45分舉行，NY4HK發言人回覆《明報》查詢時表示，約有150人參與，參加者來自台灣、日本、泰國、委內瑞拉、印度、美國等地。他形容參加者聚集在車站的中心，吸引不少人駐足查詢及拍照，更有不少途人臨時加入。
發言人指出，是次行動有五大訴求，包括撤回修訂《逃犯條例》、無條件釋放被捕者及永不作追究、平反6．12暴動定性、追究警方暴力鎮壓及實行真普選，組織日後會根據香港相關的情况隨時作支援行動。
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