【逃犯條例．短片】紐約中央車站150人默站　快閃聲援香港反修例 (15:09)

發起快閃的組織是NY4HK（New Yorkers Supporting Hong Kong），該組織在2014年雨傘運動期間創立，旨在支持香港民主活動，現在的成員主要是定居在紐約的港人。紐約中央車站5分鐘默站行動大約在晚上7時45分舉行，NY4HK發言人回覆《明報》查詢時表示，約有150人參與，參加者來自台灣、日本、泰國、委內瑞拉、印度、美國等地。他形容參加者聚集在車站的中心，吸引不少人駐足查詢及拍照，更有不少途人臨時加入。

發言人指出，是次行動有五大訴求，包括撤回修訂《逃犯條例》、無條件釋放被捕者及永不作追究、平反6．12暴動定性、追究警方暴力鎮壓及實行真普選，組織日後會根據香港相關的情况隨時作支援行動。

逃犯條例 相關報道：

私隱專員：接200警投訴遭網上起底恐嚇

回應兩醫院警崗何時重開 警：料不需很長時間可雨過天青

見各界稱獲中央支持 「撐得住」不辭職 林鄭拒設委會拒撤控 泛民：七一撥火

轟葉劉顛倒是非 吳靄儀：李柱銘當年促商討移交港人回港