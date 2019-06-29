佛州令百萬曾定罪者繳清罰款方准投票　紐大法學院人權組織同提告 (15:26)

佛州去年11月舉行被稱為「Amendment 4」的公投，以近65%得票通過，讓超過140萬名曾遭定罪者重獲投票權，但不包括曾因謀殺或性罪行入獄者。惟共和黨控制的州議會上月3日通過法案，要求這140萬人仍必須先繳清法庭罰款，才能重獲投票權，部分人罰款金額高達數以千計美元，是很多人所無法負擔。

紐約大學布倫南公義中心（Brennan Center for Justice）投票權與選舉項目主管皮利斯（Myrna Perez）指出，他們研究發現，因「Amendment 4」而重獲投票權的人當中，黑人與低收入人士「不合比例地多」。

佛州向來是總統大選中的關鍵搖擺州分，該州選舉結果足以影響大選的最終結果。有輿論質疑，佛州共和黨議員正是想透過新法案，阻止這些人登記成為2020年總統大選的選民。

美國最大人權組織American Civil Liberties Union（ACLU），與最大非裔美國人倡議團體NAACP，聯同紐約大學法學院入稟控告州政府，要求推翻新法令。參與案件的ACLU律師伊本斯坦（Julie Ebenstein）質疑，「一些政治家顯然因有更多人參與投票而感到受威脅」，才試圖阻止曾定罪者重獲投票權。他指出：「他們（政府）不能利用法律給別人的投票權貼上價錢牌。」

（法新社）

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