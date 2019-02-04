【逃犯條例】德國跨黨議員聯署聲明　促默克爾G20向習近平提香港高度自治 (22:44)

針對香港有數以萬計的示威者上街抗議港府修訂《逃犯條例》，9名跨黨派議員包括Margarete Bause、 Martin Patzelt，以及德國國會轄下人權及人道救援委員會主席Gyde Jensen等發表聯署聲明，呼籲港府正式撤回修例。

聯署聲明指出，近期有多達200萬名市民走上街頭抗議，反對極具爭議的《逃犯條例》修訂，修例允許移交逃犯至中國，1997年授予特別行政區的香港自治權受侵蝕。「作為德國聯邦議院人權委員會成員，我們與香港的示威者肩並肩站在一起，支持自由、民主與法治。」

聲明又提到6月12日發生的警民衝突，譴責警方當日使用橡膠子彈和催淚彈，以及對示威者和記者使用過度武力，促請港府成立獨立調查委員會，就警察暴力展開全面公開的調查。

聲明同時要求默克爾，在G20峰會上與中國國家主席習近平對話時要提及基於「一個國家，兩種制度」原則，香港的高度自治、權利及自由應得到尊重。

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