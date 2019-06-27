發達國家疫苗接種率高　有望數十年內杜絕子宮頸癌 (17:59)

拉瓦爾大學（Laval University）的研究人員分析過去65項有關接種HPV疫苗前後的研究，所得數據涵蓋14個富裕國家、共6000萬人。報告指出，約在10年前供應市場的疫苗有效預防HPV病毒引起的子宮頸癌、俗稱「椰菜花」的生殖器疣及癌前病變等，15至19歲及20至24歲兩個年齡層的女性在接種後5至8年內，HPV感染率分別減低83%及66%。報告的共同作者布里森（Marc Brisson）指出，目前澳洲及英國等富裕國家的接種率良好，估計能於數十年內杜絕子宮頸癌。

子宮頸癌去年在全球造成逾31萬人死亡，其中有八成來自中低收入國家。布里森指出，許多中低收入國家都沒有疫苗，惟同時最受子宮頸癌影響，期望未來能在這些國家提升疫苗接種率。

有關研究周三（26日）刊於國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）。

（衛報）

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