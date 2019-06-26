父女偷渡赴美命喪河流　再折射難民潮人道危機 (16:29)

墨西哥報章《La Jornada》記者萊杜克（Julia Le Duc）周一在美墨邊境發現和拍下這對父女浮屍的照片，他們分別是26歲馬丁內斯（Óscar Alberto Martínez Ramírez）及其23個月大女兒瓦萊里婭（Valeria）。他倆套着一件上衣並排俯伏於岸邊，兩人頭部朝下，女嬰稚手搭在父親的肩頸。當時在場的女嬰母親表示，事發時他們想冒險由墨西哥馬塔莫羅斯（Matamoros）涉水橫渡里奧格蘭德（Rio Grande）山谷進入美國得州，但兩父女被水流捲走。

墨西哥傳媒旋即把這張新聞照片，等同2015年9月敘利亞難民兒童阿蘭渡海赴希臘途中溺斃，屍擱土耳其小島灘頭的經典照片。後者折射出歐洲難民潮的人道危機，促使歐盟積極應對。

（衛報/紐約時報）

其他報道：【逃犯條例】國台辦：陸委會公然介入香港事務 一國兩制是解決台灣問題最佳方案

其他報道：【逃犯條例】國民黨初選論壇 韓國瑜郭台銘借修例爭議抨擊民進黨

其他報道：特朗普宣布梅拉尼婭發言人兼任白宮新聞秘書