未獲准進美國空域客機調頭避罰款　布魯塞爾航空乘客飛9小時「回到起點」 (22:28)

事發本月22日，布魯塞爾航空SN515號航班原定在當地時間早上10時15分起飛，由比利時首都布魯塞爾飛往美國首都華盛頓。該航線平日一般使用A332客機營運，但航空公司當日臨時改派A333客機接載乘客，致航班延誤兩小時、於早上11時許才出發。

惟客機起飛約4小時後，航空公司才發現這部最新加入機隊的A333飛機，根本未獲美國聯邦航空總署（FAA）批出進入美國空域的文件，結果客機飛過愛爾蘭後調頭，終在晚上9時許回到布魯塞爾，乘客們「遊機河」逾9小時後只是「回到起點」，報道無交代受影響乘客人數。

布魯塞爾航空雖避過「硬闖」美國的罰款，但根據歐盟法例，公司必須就航班延誤向每名乘客賠償600歐元，並要為每人安排一晚酒店房間及提供餐券。美國有線新聞網絡（CNN）引述專門報道旅遊新聞的網站「One Mile at a Time」指出，連同為乘客重新安排機位，以及調動人手等的成本，布魯塞爾航空可能要為這次錯誤調派飛機付出高達50萬歐元（近445萬港元）。

（CNN）

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