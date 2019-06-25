美18富豪發聯署信　籲總統參選人徵富人稅 (14:33)

參與聯署的人包括著名國際投資者索羅斯（George Soros）、facebook創辦人之一的休斯（Chris Hughes）、迪士尼女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）等。眾人在信中呼籲，不論是共和黨還是民主黨參選人，都應該支持向美國最富有的富豪徵稅，並指出「美國有道德、倫理和經濟責任，對我們的財富徵收更多稅」。該信特別提到，股神巴菲特曾說自己的率稅比他的秘書還要低。

聯署信又指出，富豪稅有助解決氣候危機、改善經濟、公共衛生和創造公平機會，是符合公眾利益的做法。這群富豪亦表明自己屬無黨派，也沒有支持特定總統參選人。不過，他們在信中支持總統參選人、民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）提出的富豪稅方案。沃倫建議向資產超過5000萬美元（約3.9億港元）的富豪加稅，將涉及7.5萬個家庭，估計10年內可為政府帶來2.75萬億美元（約21.45萬億港元）稅收。

（英國廣播公司）

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