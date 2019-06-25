章瑩穎在美遇害案被告三罪成立　控方求處死刑 (08:49)

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伊利諾伊州皮奧里亞（Peoria）聯邦法庭12人陪審團經過9天審訊，周一退庭商議後，一致裁定克里斯坦森一項綁架謀殺罪，以及兩項作虛假陳述罪名成立，案件將於下月8日開始量刑。由於檢方尋求判處被告死刑，陪審團須再次達成一致意見，決定是否適用死刑；如有一人持不同意見，被告將不會被處死刑。

2017年4月，章瑩穎到伊利諾伊大學交流學習，同年6月9日在校園內等候巴士，準備前往簽署新公寓的租約，但被同校博士生即被告克里斯坦森假扮警察，誘騙上一輛黑色私家車，之後下落不明。警方其後在克里斯坦森寓所睡房三處地方的血迹檢驗到章瑩穎的DNA，估計她已遇害及被肢解，但遺體至今未能尋回。

美國助理檢察官尤金．米勒代表檢方向陪審團指出，這是一個關於尋找章瑩穎的案件，「唯有一人知道她的下落，他就坐在那裏，他是克里斯坦森」。

章瑩穎父母到庭聽判，並透過律師要求陪審團建議法官判處被告死刑，又說今次是個別事件，內地家庭應繼續讓子女到美國留學。章瑩穎的父親在庭外表示，兩年來，他們每天都想念著瑩穎，希望並相信審判能為瑩穎和他們帶來正義；他們的願望永遠都是找到女兒章瑩穎，帶她回家。

（中新社/法新社/路透社）

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