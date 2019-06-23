泰國新例列家中吸煙為家暴罪　違者可判強制90日內戒煙 (16:34)

當局上月底透過「王室公報」（Royal Gazette）頒布「2019年家庭發展及保護法」，規定民眾若發現自己或家庭成員的健康遭二手煙影響，尤其是兒童或患有哮喘等人，即可報告官員，以便當局派人調查及採取法律行動。當地媒體《The Thaiger》報道，在家吸煙的罪行等同家庭暴力，吸煙者可面臨刑事訴訟，或在少年及家事法庭接受民事審訊，一旦被證實在家中吸煙，當事人須於90天內戒煙。

瑪希隆大學（Mahidol University）醫學院的調查指出，泰國有490萬家庭中有煙民，逾1000萬人被迫在家中吸入二手煙；有指泰國有逾1000萬名煙民。根據當地公共衛生部門數據，去年逾5.4萬人死於吸煙引致的疾病，促使泰國近年採取多項措施管制吸煙人數，包括將合法吸煙年齡由18歲提升至20歲，並禁止在沙灘、購物中心及機場等公共地方吸煙；若在公共建築入口5米範圍內吸煙，最高可罰款5000泰銖（約1270港元）。

（曼谷郵報／The Thaiger）

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