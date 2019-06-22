40℃熱浪襲歐洲多國 (18:31)

歐洲多國氣象部門和氣象預測服務公司AccuWeather均表示，由北非地區冒起的熱氣流本周將抵達歐洲，歐陸廣大地區下周將出現近40℃「極熱」天氣。熱浪核心將覆蓋德國南部、法國東部、瑞士、意大利北部和奧地利等，巴黎、馬德里、布拉格、慕尼黑和蘇黎世的溫度尤其高。德國、比利時、瑞士，周二、周三料有37℃至38℃，希臘周末將升至39℃；西班牙預計周日（23日）會有「比尋常夏天更熱」的嚴重惡劣天氣，發出了「黃色警報」。法國周二起氣溫會由35℃升至40℃，入夜將依然酷熱，且預計可能會刷新高溫紀錄。2003年該國熱浪導致近1.5萬人死亡。

德國氣象學家容格（Dominik Jung）說：「連續3日高達40℃，且在6月，這是從未發生過的。『撒哈拉噴嘴』把熱空氣吹向我們，加上太陽位置最高，所以高溫會持續更久。」法國氣象學家古朗（Francois Gourand）也表示，這將會是刷新高溫紀錄的「6月前所未見」熱浪。氣象學家說這一波強勁熱浪再次顯示了全球變暖對地球的影響，而這種天氣將變得更常見。

（綜合報道）

其他報道：浙企：產品難替代 美商捱高關稅仍要買 全球最大玻璃纖維生產商 巨石稱25％關稅「影響可控」

其他報道︰中國研製磁懸浮人工心臟 7宗手術成功

其他報道：格魯吉亞爆示威抗俄議員到訪 警催淚彈橡膠子彈驅散 240傷

其他報道︰伊朗擊落美軍無人機 紐時︰特朗普一度下令攻擊伊朗突剎停