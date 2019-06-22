英揆大熱約翰遜與女友爭執　驚動鄰居報警 (11:48)

約翰遜（Boris Johnson）的鄰居稱，在外面聽到單位內有女人大叫及傳出撞擊聲，還一度聽到約翰遜女友西蒙茲（Carrie Symonds）向約翰遜大叫「滾開」、「滾出我的公寓」。鄰居更錄下兩人爭吵的聲音，可聽到約翰遜拒絕離開公寓，並叫西蒙茲勿碰他的手提電腦。西蒙茲不滿約翰遜用紅酒毁掉梳化，並說：「你不在意任何東西，因為你被寵壞了。你不在乎金錢或任何東西。」

由於擔心有人出事，鄰居曾嘗試敲門3次，但屋內無人回應，於是報警。警方到場後，因得到雙方保證「他們安全」，之後離開現場。警方表示，沒有發現違法或令人擔憂問題，所以沒有採取行動的理由。

55歲的約翰遜有過兩段婚姻，目前正跟第二任妻子辦離婚，他去年開始與30歲的保守黨前通訊主管西蒙茲拍拖。有報道稱，約翰遜打算若當選首相，會與西蒙茲一起遷入唐寧街10號。

（衛報）

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