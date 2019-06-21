英大臣田銘祺粗暴對待示威者　停職致歉【短片】 (21:15)

事發時夏文達正準備就英國經濟狀况發表年度演說，惟多名戴上「氣候危機」（climate emergency）飾帶的綠色和平示威者突然走入會場，試圖阻止夏文達，並呼籲與會人士關注氣候問題。現場有人拍攝到其中一名身穿紅裙的示威者急步前進，走過田銘祺身邊時，田銘祺突然站起並把示威者推向柱邊。女示威者掙扎不果，最後被田銘祺抓住後頸帶離現場。其他示威者亦被帶離會場。

有關片段被公開後隨即引起外界批評。工黨議員布特勒（Dawn Butler）在Twitter貼文，指田銘祺粗暴抓住女示威者的動作相當可怕，指他明顯有襲擊行為，應立即被停職或革職。

首相文翠珊看過片段後已將田銘祺停職，其發言人表示，文翠珊相當關注事件。田銘祺事後發聲明向女示威者道歉，稱當時因憂慮對方可能持械、威脅在場人士而作出「本能反應」，如今對事件感到後悔，已向內閣辦公室提出檢視自己有否違反大臣守則，願意配合調查。保守黨主席盧柏敦稱已展開內部調查。

（彭博社/衛報/CNN）

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