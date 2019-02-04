全球335個城市「路不拾遺」研究　平均交還銀包比例達51% (17:49)

研究員假扮成拾到銀包的人，到酒店、銀行、郵局或其他公眾地方的服務台，表示希望服務台職員協助交還銀包予失主。各個銀包內現金數目不一，部分銀包並沒有錢，有些則有大量現金，並附有可聯絡「失主」、寫上地址的名片。

結果發現，有61%收到放有少量現金銀包的人會交還失主，收到沒現金銀包的人交還比率佔46%，至於收到大量金錢銀包的人，他們交還銀包的比率達到72%。平均而言，51%收到有現金銀包的人會交還銀包，收到沒現金銀包的人就只有40%人會交還。

研究員再訪問被測試的人，收到沒現金錢包的人表示，他們不覺得不交還銀包是盜竊；收到愈多現金銀包的人，認為不物歸原主會愈加覺得自己是小偷。研究又指出，利他主義亦是重點，測試結果顯示銀包放有鑰匙，交還的機會較高。

研究主要作者、密歇根大學經濟學助理教授科恩（Alain Cohn）稱：「我們誤以為人們都是自私的，現實情况下，相比於短期金錢利益，他們更重視誠實的自我形象。」研究周四（20日）刊於《科學》期刊。

（衛報/洛杉磯時報/華爾街日報）

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