無人機遭伊朗擊落　特朗普：最後一刻叫停美軍空襲報復 (21:30)

【16:47】美國及伊朗緊張關係升級，伊朗周四（20日）表示，在境內水域尋獲一架美國無人偵察機部分殘骸，會將事件提交聯合國處理，證明美國無人機確實侵入伊朗領空。美國總統特朗普則批伊朗擊落無人機「犯下大錯」。美國《紐約時報》周四則報道，美國總統特朗普一度下令向伊朗發動攻擊，其後叫停。

伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）網站周五（21日）發布一段據稱是擊落美國偵察機的影片，顯示是伊朗伊斯蘭革命衛隊以Khordad 3防空導彈系統發射一枚地對空導彈，成功擊落入侵的美國無人偵察機。

路透社報道，伊朗一名官員透露，特朗普透過阿曼向伊朗發警告，稱華府即將對伊朗發動攻擊，又說特朗普不想開戰，希望與伊朗對話，限伊朗在短期內回覆，但伊朗回應說一切由最高領袖哈梅內伊決定。

另外，據《紐約時報》報道，特朗普曾批准對伊朗進行軍事攻擊，報復伊朗擊落美國無人偵察機。報道引述資深官員消息稱，目標包括一些伊朗雷達站與導彈陣地，行動原定周五黎明前進行。特朗普其後撤回命令，當時飛機已起飛，一切已準備就緒，但導彈並未發射。白宮及美軍對報道不予置評。

（法新社／路透社／Press TV）

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