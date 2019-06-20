英保守黨黨魁選舉三強出爐 (20:29)

約翰遜在本輪投票獲157票，大幅領先取得61票的高文浩，以及獲59票的侯俊偉。內政大臣賈偉德僅獲34票遭淘汰。稍後晉身最後兩強的候選人，未來仍要面對16場國內拉票活動及兩場電視辯論，之後全國約16萬名保守黨黨員將投票選出黨魁，選舉結果將在7月22日開始的一周公布，勝出者將接替文翠珊，成為英國新一任首相。

在當地時間周三（19日）舉行的第三輪投票中，約翰遜取得143票居首；侯俊偉獲54票排第二；高文浩及賈偉德分別獲51票及38票緊隨其後；國際發展大臣施達偉僅獲27票出局。

英國首相文翠珊因脫歐協議方案眾叛親離，在國會多次否決其脫歐方案後，上月24日含淚宣布本月7日辭職，留任至保守黨選出新黨魁繼任首相。保守黨本月13日起展開多輪投票，至今日選出競逐黨魁之位的最後兩強。

（路透社/法新社/BBC）

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