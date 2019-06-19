Google投資78億元　助緩解三藩市灣區住屋不足 (21:39)

Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）於網誌發文，表示Google把公司持有的價值7.5億美元（約58.5億港元）商業用地改為住宅用地，供發展商租用興建約1.5萬間住宅，供應各收入階層。Google亦將設立2.5億美元（約19.5億港元）基金，支援地產發展商興建新住宅，包括最少5000間低於市價的「可負擔房屋」。預計有關計劃將令當地住宅供應最少增加2萬個單位。

Google亦會透過旗下的慈善組織撥款5000萬美元（約3.9億港元）予非牟利組織，協助無家者及因樓價飈升被迫遷離的民眾。皮查伊承認，有關投資並非捐款，但「回報會比核心業務少得多」。加州州長紐森（Gavin Newsom）發表聲明，讚揚Google對加州房屋問題的承擔，呼籲其他科技企業效法，以緩解當地房屋需求。

科技企業進駐雖帶來萬計就業職位，同時令房屋短缺問題惡化。企業管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）指出，過去8年，三藩市灣區新增的職位有67.6萬個，但住屋只增加17.6萬間，每日有20萬人被迫從區外入城工作。關注住屋不平等的非牟利組織Working Partnerships USA認為，Google對住屋的投資值得歡迎，但顯然需要付出更多努力處理租金急升等問題。

（華爾街日報/衛報）

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