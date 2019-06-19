記者卡舒吉被殺案　聯合國調查組報告：沙特王儲應負責 (21:08)

聯合國特別調查報告作者卡拉馬德（Agnes Callamard）形容，卡舒吉被殺是「國際罪行」，是一場有預謀和刻意「處決」，沙特要為此「法外謀殺」按國際人權法負責。報告按照領事館內錄下的對話和閉路電視片段，重構出卡舒吉去年10月2日在領事館內遇到的情況，指他與沙特官員爭拗和衝突，最後相信他被注射鎮靜劑，然後被膠袋弄至窒息。卡拉馬德指摘沙特利用外交權力，在清洗現場前阻止土耳其調查。

這份長100頁的分析報告指沙特和土耳其的調查未達到國際水平，其中沙特的調查甚至可能涉及妨礙司法公正，報告呼籲沙特暫停11名被告的審訊，原因是審訊缺乏公信力。此外，報告亦指摘沙特政府沒有向卡舒吉的家人道歉。卡拉馬德呼籲聯合國秘書長古特雷斯和美國聯邦調查局（FBI）展開正式國際刑事調查，又稱穆罕默德和其個人財產應該受到制裁，除非他能證明此事與他無關。

沙特一直強調穆罕默德並不知情，聯合國的報告勢進一步令穆罕默德受壓。沙特至未有即時回應。

（法新社/衛報）

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