被揭家暴　美署理國防部長退出任命遴選 (11:32)

特朗普表示，沙納漢已決定不再繼續其提名確認程序，表示未有要求對方退出，他日前才聽到有關沙納漢家暴的事，並宣布委任陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）取代沙納漢任署理國防部長。《今日美國報》周二報道，FBI正調查一宗沙納漢2010年與前妻互相指控攻擊的事件。在特朗普宣布沙納漢求去後，《華盛頓郵報》亦刊登一篇沙納漢的訪問，當中他談到2011年其當時17歲的兒子用棒球棍擊打母親致頭顱骨裂。

沙納漢在辭職聲明中稱，不繼續提名確認程序，是為了避免其3個孩子再度經歷「我們家庭生活痛苦的一章」，以及「再翻開我們多年來致力癒合的傷口」。56歲的沙納漢2017年出任副國防部長，半年前擔任署理國防部長。在加入國防部前，他在波音公司工作30年。有批評者指出，沙納漢在國防上交予白宮太多權力，尤其是立場鷹派的國家安全顧問博爾頓。

有軍事分析員向BBC稱，接任沙納漢的陸軍部長埃斯珀是國務卿蓬佩奧在西點軍校的同學，可能與蓬佩奧和博爾頓一樣擁有強硬的立場。

（BBC）

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