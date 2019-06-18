租金10年倍增　德國柏林通過明年起凍租5年 (21:37)

柏林有八成半人租屋居住，住宅平均租金從2008年的每平方米（約10.7平方呎）5.60歐元（約49.3港元），10年內升了1倍至11歐元（約96.7港元）水平，在一些熱門地區，一房單位每月租金達1000歐元（約8800港元）。雖然這與香港或其他大國的一級城市相比仍屬「低水」，但當地居民稱，與慕尼黑和法蘭克福等大城市比較，柏林生活開支一向較為低廉，而這亦是吸引人到當地生活的原因，但隨着住屋開支不斷增加，這優勢已逐漸消失，現時市場上很多物業的租金已超出當地低收入居民的負擔水平。

包括中間偏左執政聯盟政黨社會民主黨（SPD）和綠黨等的政黨，早前提出修例，建議自2020年起凍結租金5年，那些因為翻新而想提高每平方米0.5歐元或以上租金的業主，也要先向當局申請。計劃涉及140萬個物業。有份提出動議的柏林社民黨副主席扎多（Julian Zado）向英國廣播公司（BBC）說，凍結租金至少能夠在住宅供應量回升前，降低樓價和租金大幅飈升的風險，並期望租金回落至每平方米6至7歐元。

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