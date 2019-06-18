埃及前總統穆爾西猝死　政府被指長期不人道對待 (17:43)

穆爾西於周一法院審訊中在犯人欄內向陪審團發言約5分鐘，忽然暈倒，被送往開羅一家醫院搶救已返魂無術。當地傳媒推測他死於心臟病。人權組織要求調查其死因，但官方稱驗屍報告並無發現新的可見傷痕。其遺體已於周二凌晨時分在遺屬出席下，安葬於開羅東部。穆爾西之子阿卜杜拉（Abdullah Mohamed Morsi）周一稱，政府不准他們在故鄉東部省（Sharqia）為穆爾西舉行公開葬禮。

穆爾西2012年當選埃及首名民選總統，翌年7月埃及爆發大型示威，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發動軍事政變把他攆下台和逮捕，他所屬的穆斯林兄弟會也被定為非法組織。穆爾西在早前3項審訊中，已被判囚數十年。

遺屬及維權人士在他繫獄期間多次指他健康欠佳，有高血壓和糖尿病，又長期被單獨囚禁，當局亦不准律師和家屬探望。維權人士周一稱，他的死反映埃及一貫苛待政治犯。穆斯林兄弟會及土耳其總統埃爾多安等指摘埃及當局要為穆爾西之死負責。

（英國廣播公司/半島電視）

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