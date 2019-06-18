【逃犯條例】美國國務院︰港和平示威捍衛基本權利「令人感動」 (12:25)

奧塔格斯說，作為一個民主國家的公民，看到香港人為了言論自由、結社自由等基本權利而示威，這些權利都寫入了《基本法》。她稱，雖然知道修例已經暫緩，仍呼籲香港政府回應公眾的關切，與可能受到修例草案影響的相關方面磋商。

（美國之音）

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