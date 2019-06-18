【逃犯條例】美國國務院︰港和平示威捍衛基本權利「令人感動」 (12:25)

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周一（17日）在例行記者會上，提及香港周日（16日）有大批市民上街示威反對《逃犯條例》修訂，表示香港和平示威捍衛基本權利「令人感動」，促請港府回應公眾的關注。
奧塔格斯說，作為一個民主國家的公民，看到香港人為了言論自由、結社自由等基本權利而示威，這些權利都寫入了《基本法》。她稱，雖然知道修例已經暫緩，仍呼籲香港政府回應公眾的關切，與可能受到修例草案影響的相關方面磋商。
（美國之音）
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“作为一个民主国家的公民，看到香港的和平抗议，当然令人感动”，#美国国务院 发言人奥特加斯17号回应香港前一天的大规模 #反送中 抗议示威。她说美国一直很明确表达了对和平抗议者的支持。#逃犯条例 https://t.co/0eQdwoHh3j pic.twitter.com/Gmr81esMlz— 美国之音中文网 (@VOAChinese) 2019年6月17日
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