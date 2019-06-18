【逃犯條例】英國國會緊急質詢：香港需民主改革　歐盟盼港府與市民對話 (23:30)

辯論這項緊急質詢期間，下議院議長伯考（John Bercow）形容，議會對香港正發生的事感到「震驚」和「憤慨」（outraged），並譴責（deplore）當局對待示威者的手法不當。

【19:50】歐盟就香港反逃犯條例修訂遊行回應本報提問，表示一直密切留意香港的發展，包括周日史無前例的遊行。歐盟稱，「大規模遊行毫無疑問顯示市民希望當局撤回逃犯條例修訂草案，亦反映香港市民決心以和平手法捍衛權利及自由。香港政府決定無限期暫緩逃犯條例修訂的立法程序是正面的一步。我們期待政府跟市民作包容性的對話，以尋求建設性的前進。」

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【09:30】英國首相文翠珊的發言人周一（17日）表示，文翠珊與中國國務院副總理胡春華會面，其間提及近日香港的反修訂《逃犯條例》示威活動，強調必須尊重具法律約束力的《中英聯合聲明》，保障香港的權利和自由。

胡春華同日與英國財政大臣夏文達在英國倫敦共同主持召開第十次中英經濟財金對話。胡春華表示，國家主席習近平2015年訪英期間，推動構建中英面向21世紀全球全面戰略伙伴關係，開啟了中英關係「黃金時代」。

夏文達表示，英方高度重視發展英中關係，在參與「一帶一路」合作方面擁有獨特優勢，願與中方加強貿易、投資、金融、能源等領域合作，共同維護多邊主義和多邊貿易體制，推動英中關係持續向前發展。

在中英經濟財金對話後，胡春華與文翠珊會面，並與夏文達在倫敦證券交易所共同出席「滬倫通」啟動儀式。

（路透社/新華社/中新社）

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