【逃犯條例】美英澳紐台多處集會聲援 (18:41)

於澳洲墨爾本集會中擔任義工、當地港人網台主持Zion Lo接受本報訪問時表示，今日有約1200人出席墨爾本集會，包括當地港人、澳洲本地人，和來自台灣、越南及馬來西亞等地的人。活動由「澳港聯」於澳洲多個城市發起，包括悉尼、布里斯班和珀斯等，由當地義工統籌。墨爾本集會活動開始前，先向昨日（15日）在港墮斃的示威者默哀，其後有不同參加者分享對於修例的感想，期望向香港人傳達，外地亦有不少人支持他們。

Zion Lo說，集會開始前，有墨爾本大學的香港學生會成員及香港學生，手持反修例的標語及香港警方武力鎮壓的圖片，列隊向途人展示。集會解散後，他們仍繼續在市內擺街站，希望當地市民會聯署撤回修例，並譴責香港警方過度使用武力。

Zion Lo表示，除了舉行集會，稍後亦會陸續約見澳洲國會不同黨派的成員，說服他們支持反修例，希望可藉此向港施加外交壓力。

馬來西亞今日亦有人在吉隆坡舉行聲援集會，據當地傳媒Malaysiakini報道，約有50人參與，但他們準備在市中心遊行時，遭逾60名當地警方攔阻。主辦方與警方交涉後，把原本的遊行改為就地靜坐抗議。與會者高舉黑色雨傘，手持「反送中，撤惡法」等標語，並拉起寫著「譴責暴力鎮壓香港民主空間」的橫額表達抗議。

至於在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組、台灣公民陣線和台灣青年民主協會今日於台北舉行的「撐香港，反送中」活動，據了解有過萬人參與。島國前進發起人林飛帆在活動前接受傳媒聯合訪問時譴責香港政府，並沒就警方日前暴力執法向市民正面道歉，亦沒有就示威活動被定性為「暴動」平反，呼籲特首林鄭月娥承諾撤回法案、負起鎮壓人民與迫使警民衝突的政治責任、放棄對抗爭者的司法追訴、停止任意搜索港人之行動，並徹查施暴警務人員的法律責任。

逃犯條例 相關報道：

不斷更新：逃犯條例遊行情況

林鄭母校校友高呼「Carrie Lam，shame on you」

多名黑衣市民獻花悼念太古廣場墮樓亡示威者

港鐵列車廣播叫加油 乘客讚「良心車長」

促收回「暴動」定性 社工爸爸：咁樣就暴動，以後仲有人敢出嚟？

葉劉淑儀：林鄭月娥應向港人道歉

矽谷200港人集會呼「林鄭下台」 默哀獻花悼示威者墮樓亡

中央懷疑林鄭能力？譚耀宗：感受到中聯辦沒質疑特區政府做法

湯家驊：社會公義輸了給政治 聯署反修例法官應辭職

獅子山現保衛香港直幡 中午遭拆除

路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力

【多圖】危站反修例者墮斃 市民到場悼念

律師：有人攜眼罩保鮮紙 涉「藏非法用途工具」被捕

過往不談時事 羅慶才一個聲明響號角 反修例浸聯會會長 今上街頭不賀節

林太斥踰矩記者 「喝極都要問」官方稿刪去

修例暫緩不撤 林鄭避答下台 稱初心站得住腳 認工作不足