【逃犯條例】港媽媽集會播韓民運經典歌　引韓國人共鳴 (19:55)

韓國《中央日報》、《韓國經濟》、《民族報》和韓聯社等，均引用上載YouTube的影片，報道香港千計的媽媽在夜空下亮起手機燈光跟隨台上領唱，唱起翻譯自《為您進行曲》的廣東話版《雨傘進行曲》。《民族報》的facebook報道至中午獲近2000人回應及超過300次分享，這在韓國人對香港報道的反應而言，算是異常熱烈。

這首歌曲對韓民別具意義，不僅紀念1980年光州事件，也是韓國1980年代民主化運動的代表歌曲，連2016年底開始要求朴槿惠總統落台的光化門廣場集會等，都有唱頌此歌曲激勵士氣。韓媒指出，此前在亞洲其他地區的抗爭運動現場也曾高唱過這首歌，包括泰國、馬來西亞和台灣等，堪稱「亞洲圈民主抗爭的象徵歌曲」。

有網民表示，「爭取自由的心無分國界」、「相信香港人付出的力量」，或祝福香港民主示威勝利。同時有一些網民批評文在寅政府親中、迴避就香港反修例事件表態。韓國右派則視《為您進行曲》為親共歌曲，嘲弄香港要赤化。

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