指女性喜歡留在幕後惹爭議　智利新輔理主教引咎辭職 (18:05)

智利天主教會去年爆出多宗性侵醜聞，該國最高級神職人員、樞機埃扎蒂（Ricardo Ezzati）因醜聞於今年3月辭職，當地警方亦正就逾150宗性侵或包庇指控展開調查。教宗方濟各上月22日任命伊拉拉薩瓦爾（Carlos Eugenio Irarrazaval）為輔理主教，原定將於下月接受祝聖儀式，盼重建教會可信度。

伊拉拉薩瓦爾上月接受電視訪問時，被問及女性在教會的角色。他回應稱，描繪耶穌被羅馬士兵逮捕前與門徒最後一次共膳的名畫《最後的晚餐》中沒有女性在席，「我們必須尊重這一點」。他說：「耶穌基督作出的決定並非受意識形態影響……我們希望忠於耶穌基督。」他又稱，女性「或喜歡留在幕後」。有關言論隨即引發婦女團體及教會人士炮轟性別定型。

智利聖地牙哥教區周五（14日）發表聲明，交代伊拉拉薩瓦爾辭職一事，並指出教宗「為了教會的團結及利益」，已接受其請辭，惟未有說明原因。伊拉拉薩瓦爾辭職後將繼續出任牧師。

（衛報）

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