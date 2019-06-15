【逃犯條例】拜登聲援港人反修例　提醒北京「全世界都在看」 (13:23)

拜登推文表示，「數百萬香港民眾為捍衛中國政府當初承諾的公民自由和自治權走上街頭，從中展現的非凡勇氣激勵人心」。他亦指出「全世界都在看，我們所有人都應支持民主原則和自由」。

拜登曾任美國副總統，已經宣布參選2020年總統選舉，正爭取民主黨提名。在20多位角逐者中，他的支持度保持領先。

美國總統特朗普也曾在13日對反修例示威作出回應，他表示這是一場大型示威，希望抗議群眾和中國政府一起解決問題。

逃犯條例 相關報道：

報道：林鄭月娥今午3時見記者

路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心

林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋

彭定康：英有責任幫港走出黑暗時期 港應公開研訊警察使用過度武力

報道：林鄭料今宣布暫緩修例 鍾國斌：應給機會林鄭 涂謹申：林鄭此前涉政治誤判

美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》

4月曾拒出口防暴盾 武器輸港 英：倘違人權準則即撤許可

4年終修好家裂 一場遊行再撕開 佔運黃藍對立重現 抗爭姊不怪警察弟

北京探子「戰場」收風 不願港重演六四

媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例 隻身擋警城姐：林鄭無父母心

27前高官議員包括施祖祥籲撤草案 黎慶寧：香港要冷靜期 盼勿再流血（附名單）

回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司

建制派倡暫緩修例 民主派續要求撤回

行會成員意見分歧 陳智思稱對立激烈難討論 湯家驊籲尋中間方案