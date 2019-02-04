【逃犯條例】彭定康：英有責任幫港走出黑暗時期　港應公開研訊警察使用過度武力 (09:49)

彭定康指出，有百萬港人遊行反修例，反映他們認為政府與中共政權合謀，破壞原有的自由及生活方式。若港府不撤回修例決定，香港人將對政府失去信心，香港作為國際商貿中心的地位也將受損。港府及北京政府應意識若繼續強推修例，以及警方繼續以催淚彈及橡膠子彈驅散示威者，將會為香港帶來多大損害。

他表示，當市民和平示威，卻被政府漠視訴求時，難以避免年輕人會做出升級行動。雖然襲警是錯誤行為，但更錯的是警察使用過度武力，有人權組織亦對此予以譴責，他認為應展開公開研訊，調查事件。

（衛報）

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