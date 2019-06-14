【逃犯條例】韓國逾2萬人聯署　促文在寅檢討涉港外交協議發旅警 (20:41)

韓國政界連日都沒有對香港《逃犯條例》修訂作反應，惹起一些韓國民眾不滿，有逾2萬人向總統府青瓦台網站聯署請願，促請文在寅政府考慮向本港發旅遊警示及檢討所有關於香港的外交協議；倘一個月內有10萬人聯署，政府就需回應。
香港周三（12日）的反修例示威激起韓國民眾關注。兩大門戶網站Naver和Daum的新聞網頁，香港的消息高踞世界新聞類之首，在所有新聞之中一度位列三甲。不少韓國民眾支持香港人反對修訂《逃犯條例》，尤其是韓國社交媒體間流傳香港警察攻擊示威者和記者的圖片、影片，許多人都表示勾起他們對1980年5月光州事件的回憶，並拿光州事件與香港警察動用武力的照片作比較，表示希望香港人堅持抗爭，相信會像韓國一樣爭取到1987年民主化功成之日。
有網民認為，「維護民主」是韓國外交政策要項，應該跟英美等國一樣指摘中國、香港政府武力鎮壓，故周四（13日）起在青瓦台請願網站發起請願，促請文在寅政府引用「國際人權法」提供援助，建議政府應該向香港發出旅遊警示，並重新檢討所有跟香港有關的外交協議。迄周五（14日）下午3時，逾2萬人已經聯署。
韓國在野正未來黨也發表聲明譴責香港政府，並支持香港市民民主運動。該中間偏右政黨發言人在國會評論香港事件，抨擊香港政府以暴力手段對待香港人的正當訴求，說：「中國政府與香港當局雖對示威者冠以『暴徒』之名，施以強力鎮壓，但要得到世人支持，難矣。」
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