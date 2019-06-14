【逃犯條例】韓國逾2萬人聯署　促文在寅檢討涉港外交協議發旅警 (20:41)

香港周三（12日）的反修例示威激起韓國民眾關注。兩大門戶網站Naver和Daum的新聞網頁，香港的消息高踞世界新聞類之首，在所有新聞之中一度位列三甲。不少韓國民眾支持香港人反對修訂《逃犯條例》，尤其是韓國社交媒體間流傳香港警察攻擊示威者和記者的圖片、影片，許多人都表示勾起他們對1980年5月光州事件的回憶，並拿光州事件與香港警察動用武力的照片作比較，表示希望香港人堅持抗爭，相信會像韓國一樣爭取到1987年民主化功成之日。

有網民認為，「維護民主」是韓國外交政策要項，應該跟英美等國一樣指摘中國、香港政府武力鎮壓，故周四（13日）起在青瓦台請願網站發起請願，促請文在寅政府引用「國際人權法」提供援助，建議政府應該向香港發出旅遊警示，並重新檢討所有跟香港有關的外交協議。迄周五（14日）下午3時，逾2萬人已經聯署。

韓國在野正未來黨也發表聲明譴責香港政府，並支持香港市民民主運動。該中間偏右政黨發言人在國會評論香港事件，抨擊香港政府以暴力手段對待香港人的正當訴求，說：「中國政府與香港當局雖對示威者冠以『暴徒』之名，施以強力鎮壓，但要得到世人支持，難矣。」

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