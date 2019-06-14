航機上貼劫機紙條欲留住空姐情人　孟買商人判囚終身 (18:47)

38歲的薩拉（Birju Salla）當日在航班編號9W339、來往孟買及德里的客機廁所內貼紙條，指機上有12名劫機者，又警告貨艙有爆炸品，要脅降落巴基斯坦的穆扎法拉巴德機場，否則會聽到人們死去的聲音。薩拉本身已婚並育有兩名孩子，因為其鑽石買賣生意讓他可以生活奢華，在經常乘搭來往孟買及德里的航班上戀上今次事件中的空姐，在2017年發展婚外情。薩拉在2017年7月與她秘密結婚，但希望她辭職、多花時間陪伴他，但被拒絕，因此想到劫機計劃。

艾哈邁達巴德市的國家調查局法院周二裁定薩拉罪成，罰款5000萬印度盧比（約561萬港元）及終身監禁。薩拉亦成為印度《反挾持法》在2016年生效後首名被判刑的人，該法例對挾持或威脅挾持的犯人只有兩種判刑，除了終身監禁就是死刑。

薩拉仍與情人保持聯繫，後者對於薩拉因惡作劇而被判不成比例的判刑感傷心，其原配妻子和父母則僅到庭旁聽過一次。代表律師稱薩拉自2017年10月就一直被拘留，指法律規定過於嚴格，計劃上訴質疑它是否合憲。

（衛報）

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