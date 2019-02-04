【逃犯條例】美跨黨議員提《香港人權與民主法》法案　促每年檢討香港自治情況 (10:15)

美國國會及行政當局中國委員會主席James McGovern與共和黨聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）以及眾議員史密斯（Chris Smith）周四聯合提出《香港人權與民主法》法案，獲得10名跨黨派參眾議員連署支持。聯署議員發聲明指出，在香港的自治受到攻擊，以及受到中國政府和共產黨干涉之際，重申美國對民主、人權和法治的承諾。

James McGovern稱，這項法案明確表達美國國會對香港人致力維護香港人權與法治的支持。若《逃犯條例》修訂案獲得通過，香港自治與民主制度將因中國干涉而持續受到侵蝕，美國國會別無他法，只能重新評估香港能否獲得美國法律給予的優惠經濟與貿易利益。

史密斯也指出，提案是因為香港的民主與自由遭受攻擊，若北京打算在專制統治下迫使香港成為另一個中國城市，美國國會必須重新評估香港是否能獲得美國法律授予的特殊地位。

盧比奧表示，美國必須發出強烈信息，支持和平倡議自由與法治，以及反對北京日益干涉香港事務。

（法新社／中央社）

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