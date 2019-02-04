美國防部2017年排放5900萬公噸溫室氣體　超瑞典芬蘭全國 (20:50)

美國國防部過去未有向國會提交燃油消耗的數據，今次研究參考能源部資料，計算的溫室氣體包括二氧化碳、甲烷及氮氧化物（nitrogen oxide），其中以二氧化碳排放為主。報告估計國防部自2001年發動阿富汗戰爭至2017年間，總溫室氣體排放量達12億公噸，其中與戰爭相關的燃油消耗佔三分之一，大部分用於戰機，在空中排放大量二氧化碳。美國過去曾派出大量戰機參與海外軍事任務，例如自2014年在敘利亞和伊拉克攻打極端組織「伊斯蘭國」，就派出數以萬計戰機執行偵察、空運物資以至襲擊等任務。

報告亦引述歐盟委員會去年發表的數據，指出瑞典及芬蘭2017年的二氧化碳排放量，分別為5080萬公噸及4680萬公噸，比美國國防部同年的排放量低。撰寫今次報告的波士頓大學政治學家克勞福德（Neta Crawford）表示，若把國防部當作國家計算，其排放量足以排於全球第55位，認為當局在減排方面仍有很大的改善空間。

美國國防部為全球消耗最多原油的單一機構，當局在今年1月向國會提交的報告中，稱氣候變化為「國家安全議題」，指逾半對任務所必須的軍事設備將受水災、乾旱及山火等極端天氣影響。

（衛報）

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