【逃犯條例】Telegram遇來自中國「國家級網絡攻擊」　總裁：與港示威同時發生 (14:07)

周三（12日）在金鐘的反修訂《逃犯條例》示威中，不少參加者都利用通訊程式Telegram溝通及交換資訊。Telegram周三公布遭受主要來自中國的DDoS網絡攻擊。公司行政總裁杜洛夫（Pavel Durov）指出，其間所有「國家級DDoS攻擊」都與香港的示威同時發生（coincided），形容攻擊「並非個別事件」。
Telegram於本港時間周三晚上約7時，透過Twitter公布遭受DDoS攻擊，令美國及部分來自其他國家的用戶出現網絡連接問題；又解釋黑客是使用「殭屍網絡」（botnets）發動攻擊。公司近一小時後表示，網絡已回復穩定，強調用戶資料安全。
（法新社）
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