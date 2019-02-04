【逃犯條例】日本議員聯署促表明反修例　外相河野太郎：盼香港維護自由民主 (22:10)

【12:38】反對修訂《逃犯條例》市民昨（12日）在金鐘與警方爆發激烈衝突，日本多名議員聯署去信外務大臣河野太郎，促請他向香港特首林鄭月娥表明反對修訂《逃犯條例》，指出若日本對修例保持沉默，「等同於日本默認了言論自由的終結」。聯署同時要求河野太郎表明「反對向非暴力遊行示威行使武力鎮壓」。

聯署由日本Youth Democracy Promotion Agency（YDPA）代表理事仁木崇嗣發起，東京都、大阪府、北海道、千葉縣、山口縣、愛知縣、岐阜縣及沼津市共11名市議會或區議會議員和議。聯署請願信指出，若《逃犯條例》修訂獲通過，中國內地當局可在香港「逮捕對中國不利的人」，亦可能對這些人行使不透明且不公平的審判。

聯署以華為高層孟晚舟在加拿大被捕後，中國當局「為了報復」而在中國境內扣押加拿大人為例，指出被扣留者「有可能會被政治利用作外交手段」。聯署信又提到，至今有很多外國人曾因涉間諜嫌疑，在中國內地被捕，「同樣事情將有機會也在香港發生」。

聯署者表示，周日（9日）反修例遊行「即使聚集了100萬人以上」，仍無阻香港政府「一意孤行希望通過引渡條例的決定」；若修例通過，「會與政府得寸進尺無視民意的結果相連」，並有可能直接限制移交到中國本土的犯罪者的言論自由，明顯破壞日本與香港共同擁有的價值觀，「日本作為民主主義國家並不能容忍這樣的事情發生」。

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