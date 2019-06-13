【逃犯條例】英美歐盟關注港示威　美國會擬提《香港人權民主法案》 (04:29)

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英國首相文翠珊表示，英國政府關注修例的潛在效應，特別是考慮到有大批英國公民居港。她提到，《逃犯條例》的安排是否符合《中英聯合聲明》定訂的各種權利與自由，至關重要。

歐盟發聲明表示，香港政府擬修訂《逃犯條例》引發市民憂慮，歐盟對此也有同感，並已向港府表達關注。聲明指出，這個議題「相當敏感，對香港及其市民、歐盟和外國公民，以及企業對香港的信心都將有深遠的影響」，歐盟呼籲港府諮詢公眾意見，找尋解決方法。

美國總統特朗普回應香港反修例示威表示，希望中國和香港能妥善處理事件。白宮發言人早前表示，特朗普在日本大阪20國集團（G20）峰會上「可能」與中國國家主席習近平會談，會談中或會提到香港的修例爭議。

美國眾議院議長佩洛西發表聲明，聲援香港的示威者。聲明表示：「港人走上街頭和平爭取他們的權利、捍衛他們的主權，以及譴責《逃犯條例》，所有熱愛自由的人都深受感動。」

聲明又說：「這次法例修訂危及長達20年的緊密美國香港關係，倘若獲通過，美國國會毫無選擇餘地、不得不重新評估香港在『一國兩制』架構下是否擁有『充分自治』。」

她表示，國會跨黨派未來數日將會提出新的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

（綜合報道）

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