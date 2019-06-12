Facebook朱克伯格成惡搞影片受害者 (18:45)

今次的影片由兩名藝術家及以色列廣告公司Canny AI共同創作，片中經惡搞的朱克伯格說：「試想像一下：數十億人被盜取的數據、所有秘密、生活以至未來全都掌控於一個人手（暗指朱克伯格）中……這歸功於Spectre（影片創作者最新藝術裝置的名稱），它令我明暸掌控數據，就等同掌控未來。」他們亦曾製作惡搞其他知名人士的影片，包括美國總統特朗普、英國搖滾樂隊Queen已故主音梅屈里（Freddie Mercury）等。

Facebook近年雖然一直表示會打擊假資訊，惟日前未有撤下佩洛西被惡搞的影片，引起網民質疑，佩洛西亦曾批評其做法證明「該平台有意讓俄羅斯干預我們的選舉」。對於今次的惡搞影片，Instagram發言人表示，若第三方審查機構判斷影片為錯誤資訊，該平台將會從推薦內容的介面中過濾有關資訊。

事件亦引起外界對「deepfake」技術的關注，它利用AI的機器學習（machine learning），能夠製作出像真度極高的合成影片，有專家警告有關技術可能會被用作推廣產品，甚至操縱選舉。

（衛報／華爾街日報）

其他報道︰《紐時》反猶風波 停登政治漫畫 漫畫家無奈：社交網充斥「道德暴徒」

其他報道︰特朗普徵稅挫華論 CNN批失實 逐條反駁 白宮無回應