【逃犯條例】佩洛西：如通過修例　美國只能重新審視香港高度自治 (14:54)

佩洛西又表示，所有嚮往自由的人們，都會被香港百萬人周日（9日）上街反修例的行為所感動。她批評，修例不但反映了北京粗暴踐踏香港法律、壓制港人異議和扼殺港人自由，更有機會危及身處香港的8.5萬名美國公民安全，損害美港20多年來的強大關係。

早前，魯比奧擬再次重新引入跨黨派的《香港人權與民主法案》，更新美國自1992年通過的《美國—香港政策法》。《美國—香港政策法》賦予香港貿易及經濟的特殊待遇。

（美國國會眾議院議長官網）

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