性侵10歲中國遊學團女生　美國牧師囚6年 (17:05)

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當地時間2018年2月7日晚上約8時，李維拉駕駛一輛紅色小卡車，駛入緊鄰10號公路的柯汶納市一家華資酒店。錄像顯示，他駕車車駛進酒店停車場，選擇在中國遊學團下榻、且未有拉下窗簾的房間前停留，一邊偷窺一邊在車上自慰。他之後下車站在該房間的窗外扮作打電話，窺看房內逾半小時，之後經酒店大堂到該房間敲門。房內兩名分別10歲和12歲的中國女學生以為是監護人查房，打開房門之際，李維拉闖入房間，侵犯其中一名女生。

當時除受到性侵的受害人之外，還有一名中國女生在場，成為間接受害人。兩人當時隨中國一個遊學團赴美短期遊學，兩人都不太懂英語。

警方公開監控錄像後，當地許多人致電警局，指出片段中的男子就是李維拉。現年41歲的李維拉為西班牙裔，他去年2月11日向警局自首前，曾在Instagram上載片段稱自己沒做錯事，只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點。

警方表示，李維拉在事發不到一星期後向警方投案，被指控性侵犯、猥褻暴露和入室盜竊等罪名。他之前一度辯稱無罪。洛杉磯縣檢察官格雷夫斯（Michelle Graves）說，李維拉對檢方指控他猥褻兒童行為的重罪「不抗辯」（no contest plea），他的刑期因此很快確定。

（NBC/KTLA 5）

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