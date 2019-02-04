新西蘭上訴庭撤兇殺疑犯引渡中國　辯方律師：人權意義重大　影響所有普通法地區 (14:54)

新西蘭上訴庭又下令當局徹查中國法治是否符合國際人權公約，新西蘭當局能否獲得Kim不會在中國被虐打的保證；上訴庭更要求當局查明，中國司法機構受到政治控制的程度，以及Kim能否在中國獲得公平審訊。

據《The New Zealand Herald》報道，Kim的代表律師Tony Ellis稱，這是一個對人權有重大意義的判決，影響涉及所有普通法地區的裁決，意味亦包括香港。

判辭指出，現時44歲的Kim，與家人於1989由韓國往新西蘭，Kim當時14歲，他與母親現時是新西蘭永久居民。據新西蘭傳媒報道，2009年Kim於上海旅行，中國當局後來稱一名20歲的性工作者在上海被毆打及勒死。

判辭稱，2011年中國以Kim涉及蓄意謀殺罪，向新西蘭申請引渡Kim，並保證若Kim被判罪成，不會判他死刑。新西蘭當局之後拘捕Kim並將他收押，5年後他在接受電子監控下獲保釋，其間在2015年新西蘭當局批出移交申請，Kim不服提出司法覆核並獲勝訴，新西蘭法院下令當局要重新考慮有關決定，當局考慮後仍決定移交Kim，Kim第二次提出司法覆核，但被拒絕。他去年向新西蘭上訴庭提出上訴，香港時間今日獲上訴庭批准。

其他報道：英美官員關注修例 周庭赴日籲向港府施壓

其他報道：天主教香港教區籲各方克制 政府勿倉卒修例