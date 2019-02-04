花1300萬上月完成復修　136歲木帆船「易北河5」號易北河遭撞沉 (18:19)

被撞木帆船「易北河5」號（Elbe No 5）於當地時間上周六中午12時半，在施塔德附近的易北河被掛上塞浦路斯國旗的貨輪Astrosprinter撞到。《衛報》報道，意外是因為易北河5號駛進貨輪的航線導致。在數百米外處理另一宗小型事故的5艘救援船隨即趕到現場，救起木帆船的43名乘客和船員，事件中有6名成人和兩名小童受傷。木帆船被拖回岸邊期間沉下水中，只餘桅杆部分露出水面，貨輪則未見損毁。

易北河5號在1883年建造，全長37米，在1920年代曾被一名美國冒險家購入，2002年回歸德國。它是漢堡目前僅餘一艘來自當時木製船時代的可航行木帆船，現時主要用於娛樂和接載遊客遊覽漢堡之用。

木帆船早前被送到丹麥，花150萬歐元（約1330萬港元）及9個月時間復修，上月底才回到漢堡。曾參與復修工作的本茨（Wolfgang Bentz）表示，看到事故發生後徹夜難眠，但相信木帆船仍有機會在修復後再航行。

（衛報/The Local/RT）

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