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英女王93歲生日閱兵　路易小王子反應雀躍搶鏡【多圖．短片】 (13:26)

英國王室周六（8日）在倫敦白金漢宮前閱兵，慶祝英女王伊利沙伯二世93歲生日，雖然其子查理斯王子伉儷、其孫威廉王子伉儷和哈里王子伉儷等多名王室成員都有出席，但傳媒焦點紛紛落在年僅1歲的英女王曾孫、路易小王子身上。

當時，身穿藍色短褲、白色裇衫的路易小王子，先後被父親威廉王子及母親凱特抱在懷裏。面對群眾歡呼和戰機掠過，他未有怯場，反而不斷朝大眾揮手，又向戰機指指點點，非常可愛。

是次閱兵是哈里王子夫人梅根誕子後，出席的首次公開活動；至於明天（10日）度過98歲的英女王丈夫菲臘親王，由於已經退休，不必擔任公職，故沒有參與是次閱兵。

今年生日閱兵也發生一段小插曲，一名來自愛爾蘭衛隊的少校在騎馬參與閱兵時，突然被抛下馬。英國國防部稱，受傷少校已獲即場急救，並送院治療，無生命危險。

（英國廣播公司）

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