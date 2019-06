英女王93歲生日閱兵　路易小王子反應雀躍搶鏡【多圖．短片】 (13:26)

當時,身穿藍色短褲、白色裇衫的路易小王子,先後被父親威廉王子及母親凱特抱在懷裏。面對群眾歡呼和戰機掠過,他未有怯場,反而不斷朝大眾揮手,又向戰機指指點點,非常可愛。

是次閱兵是哈里王子夫人梅根誕子後,出席的首次公開活動;至於明天(10日)度過98歲的英女王丈夫菲臘親王,由於已經退休,不必擔任公職,故沒有參與是次閱兵。

今年生日閱兵也發生一段小插曲,一名來自愛爾蘭衛隊的少校在騎馬參與閱兵時,突然被抛下馬。英國國防部稱,受傷少校已獲即場急救,並送院治療,無生命危險。

After a fantastic #TroopingTheColour parade the @RoyalFamily say goodbye to the crowds outside Buckingham Palace. #QBP2019 pic.twitter.com/lHZdseLoxQ

Happy Birthday to Her Majesty The Queen!

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis joined Her Majesty and members of the @RoyalFamily to watch the @RoyalAirForce fly past #TroopingTheColour pic.twitter.com/WY4Y35ZfQN

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 8, 2019