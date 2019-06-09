英女王93歲生日閱兵　路易小王子反應雀躍搶鏡【多圖．短片】 (13:26)

當時，身穿藍色短褲、白色裇衫的路易小王子，先後被父親威廉王子及母親凱特抱在懷裏。面對群眾歡呼和戰機掠過，他未有怯場，反而不斷朝大眾揮手，又向戰機指指點點，非常可愛。

是次閱兵是哈里王子夫人梅根誕子後，出席的首次公開活動；至於明天（10日）度過98歲的英女王丈夫菲臘親王，由於已經退休，不必擔任公職，故沒有參與是次閱兵。

今年生日閱兵也發生一段小插曲，一名來自愛爾蘭衛隊的少校在騎馬參與閱兵時，突然被抛下馬。英國國防部稱，受傷少校已獲即場急救，並送院治療，無生命危險。

（英國廣播公司）

其他報道：西班牙機動遊戲半數座位飛脫 至少28傷【短片】

其他報道：日本兩歲女童疑遭生母及其男友虐待致死 死前僅重6公斤

其他報道：疑爭水源落敗 印度15猴子熱死

After a fantastic #TroopingTheColour parade the @RoyalFamily say goodbye to the crowds outside Buckingham Palace. #QBP2019 pic.twitter.com/lHZdseLoxQ — BBC Studios Events (@BBCStudiosLive) June 8, 2019