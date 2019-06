教宗准改《天主經》免暗示上帝引領信徒受誘惑　學者批違《聖經》內容 (17:58)

教宗方濟各批准修改廣為信眾熟悉的《天主經》(主禱文)字眼,將「lead us not into temptation」(不叫我們遇見誘惑)改為「do not let us fall into temptation」(不要讓我們陷入誘惑),避免暗示上帝會主動引領信徒受誘惑。惟此舉或引起傳統主義者不滿,有學者認為,新版本或有違《聖經》內容,因為原本就有例子顯示上帝允許惡魔試探信徒。