教宗准改《天主經》免暗示上帝引領信徒受誘惑　學者批違《聖經》內容 (17:58)

方濟各曾於2017年表示，現有的《天主經》並非最佳翻譯，因為它意味上帝會主動引起試探誘惑，又說：「我才是陷入誘惑的人，而不是祂把我推向誘惑，然後看我如何陷入其中……只有撒旦才會引誘我們陷入誘惑。」有關修訂在上月22日舉行的意大利主教團全體大會上表決通過，預計將於數月內出現於《羅馬彌撒經書》第三版上。

不過，今次的修訂引起不少人憂慮。英國謝菲爾德大學聖經及宗教研究講師沃倫（Meredith Warren）指出，新版本試圖避免暗示上帝涉及邪惡，但《聖經》確有不少例子顯示上帝允許惡魔試探其信徒，甚至是耶穌，認為修訂或違反禱文原意。保守派天主教網站的編輯勞勒（Philip Lawler）則曾稱《天主經》早已深入民心，批評改變「令人非常苦惱」，質疑方濟各不斷提出招致疑惑的主張。

（衛報）

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