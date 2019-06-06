諾曼第登陸75周年　16國領袖承諾二戰歷史不會重演 (23:18)

75年過去，二戰時的盟友與敵人在英國樸茨茅夫聚首一堂，紀念諾曼第登陸這場史上最大規模登陸作戰發生75周年。

紀念典禮上朗誦了戰士的最後家書，亦有歌舞演出，已年屆90多歲的一批倖存老兵坐在前排，透過老兵的分享，以及各國領袖和表演者讀出75年前關於諾曼第登陸的回憶，重現這場戰役對世界的深遠影響。

最後一日國事訪問英國的美國總統特朗普，讀出當年美國總統羅斯福透過全國電台廣播發表的禱文。

特朗普朗誦說：「他們將需要你的祝福，因為敵軍強大。我們的軍隊可能會遭擊退，但我們會一次又一次地前進。」

加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍，以及英國首相文翠珊，都分別讀出來自自己國家的歷史文獻摘要。

英女王伊利沙伯二世之後發表演說，代表英國以至全球，感謝參戰士兵的勇氣與犧牲，又特別感謝最年輕都已過90歲的老兵繼續參與紀念活動。

儀式以戰機飛越上空作總結，出席的16國領袖事前簽署宣言，承諾恐怖的歷史不會重演。

1944年6月6日，超過15萬盟軍士兵從樸茨茅夫出發，經海陸空三路襲擊法國諾曼第，成為最終從納粹德軍手上解放西歐的重要戰役，並讓二戰在次年得以告終，但盟軍在這場戰役至少有4000人死亡。

（綜合報道）

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